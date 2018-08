Cielo funesto e lampi spettacolari su Sassari e Porto Torres

Un video-amatore ha immortalato il cielo illuminato a giorno dai lampi. Nello sfondo la zona industriale di Porto Torres. Già questa mattina, come anticipato nel nostro servizio sul maltempo in arrivo, i tuoni e le nuvole hanno minacciato il territorio del nord ovest dell'isola. Non è escluso qualche acquazzone anche nella serata di oggi. La tanto temuta perturbazione è arrivata puntuale come un orologio, a rovinare il ferragosto a migliaia e migliaia di persone in vacanza. Confermata la previsione: tuoni lampi fulmini e saette per sette giorni consecutivi. Solo sabato il cielo si schiarià, ma è un'illusione. Domenica ripenderà a tuonare e a piovere. Per la gioia di tutti i vacanzieri e di chi, aspettava ferragosto, per godersi due giorni di ferie.

















































Foto archivio