Ricky Martin a Porto Cervo. Celebrerà le nozze in Sardegna?

Ricky Martin e Jwan Josef, il suo compagno ormai ufficiale si godono le vacanze a Porto Cervo. In realtà, non sono proprio vacanze. Il cantante sudamericano ha cantato al Billionaire, per poi alloggiare all'hotel Cala di Volpe. Qualche giorno di relax insieme al compagno che sposerà molto presto. Josef, pittore siriano più giovane di lui, sarà, a breve, il suo promesso sposo. Indiscrezioni, voci assolutamente ufficiose e non confermate, parlano di vacanze in Sardegna in occasione del suo imminente matrimonio. Sarà dunque in Sardegna che ufficializzeranno il loro amore davanti a Dio? Per ora, la Costa Smeralda si è accontentata di sentirlo cantare. I suoi successi sono grandi tormentoni estivi che non muoiono mai.