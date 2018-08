Girl Surf Power a Porto Ferro, ecco le vincitrici

Sole, onde e tanti sorrisi per la III Edizione del GIRL SURF POWER a Porto Ferro!Novità di quest'anno la categoria "Young" , creata ad hoc per dar modo anche alle più piccoline di potersi esprimere tra le onde accompagnate dai propri "tutor"!Atlete quindi da tutta la Serdegna e non solo!Abbiamo avuto l'onore di poter ospitare anche alcune atlete straniere come Siria Poltera dalla Svizzera (Is Benas Surf Club e Freestyle accademy) , snowboarder , skater e longboarder e Martina Pepa dalla Spagna ( Pukas Surf Eskola Barcelona ).Fin dal mattino la giuria sempre attenta e professionale capitanata da Roberto Fadda e seguita dal contest director Salvatore Maninchedda, ha capito che non sarebbe stato un lavoro facile in seguito al netto calo notturno del mare!Ma questo non ha scoraggiato le partecipanti che si sono date battaglia fino all'ultimo secondo!Grande successo per la categoria "Young" che ha visto protagoniste le piccole sotto i 14 anni! Alcune sono state accompagnate in acqua dai loro genitori e istruttori che le hanno seguite passo passo fino alla fine della heat!A trionfare su tutte Clara Dalu, 10 anni (Bonga Surf School) seguita da Siria Poltera, 12 anni (Is Benas Surf Club) al secondo posto , Rocio Sambrini 8 anni e Candela Sambrini 9 anni (Bonga Surf School) rispettivamente al terzo e quarto posto.La categoria Open è stata dominata anche quest'anno dalla giovane promessa del longboard Giulia Pala (Is Benas Surf Club) seguita dalla "water woman" locale Melina Cope Markos (Bonga Surf School) al secondo posto. Una scatenatissima Roberta Serra (Is Benas Surf Club) al terzo posto , mentre al quarto Martina Pepa (Pukas Surf Eskola Barcelona).