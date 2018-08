Porto Torres, enogastronomia e musica nel cuore della città il 17 e il 18 agosto

L'evento è stato presentato questa mattina nella sala Giunta del palazzo comunale dal Sindaco Sean Wheeler, dall'Assessora alla Cultura, Mara Rassu, e dal Direttore della Federazione Coldiretti Nord Sardegna, Ermanno Mazzetti. «Il binomio musica e produzioni di qualità sarà certamente apprezzato da quanti sceglieranno Porto Torres come meta per trascorrere le serate del dopo ferragosto», ha sottolineato il Sindaco. «Piero Marras è un cantautore che non ha bisogno di presentazioni – ha aggiunto Sean Wheeler – e siamo felici di accogliere i Niera, una giovane ed energica band di questo territorio. La collaborazione con Coldiretti, inoltre, ci consentirà di presentare le produzioni locali e valorizzare la nostra terra, che può tornare ad essere una fondamentale fonte di reddito». «Suoni & Sapori è un evento che in passato ha avuto un ottimo riscontro e per questo abbiamo deciso di riproporlo. Abbiamo mantenuto il logo e il format: questo è un anno di “ripartenza” per la kermesse – ha affermato l'Assessora Mara Rassu – e l'obiettivo sarà riproporla con continuità nei prossimi anni. La città nel fine settimana sarà animata dal centro al Lungomare: in quest'ultima location, infatti, è prevista la Festa di San Cristoforo, nella Piazza della Renaredda. Per tutta l'estate si sono susseguite manifestazioni apprezzate da giovani e adulti, anche grazie alle associazioni che, come è sempre accaduto a Porto Torres, con amministrazioni di ogni colore, hanno proposto un'offerta di qualità, e per questo ringrazio tutti coloro che hanno collaborato». Negli stand enogastronomici di Campagna Amica, durante Suoni & Sapori, si potranno degustare diverse tipologie di alimenti a chilometro zero. «Gelati artigianali, frutta fresca, seadas, miele, formaggio e anche birra artigianale saranno le principali produzioni proposte dai nostri soci – ha detto il Direttore di Coldiretti Nord Sardegna, Ermanno Mazzetti – nell'area dedicata allo street food. Siamo contenti di aver aderito a un evento dove la musica, la tradizione e l'enogastronomia della Sardegna diventano peculiarità da mostrare e far apprezzare anche a chi non abita nell'Isola. Ci sarà, inoltre, il Giardino incantato di Campagna Amica, un'area didattica dedicata soprattutto ai più piccoli per imparare a conoscere, giocando, le tecniche della cura delle piante». La prima serata è in programma venerdì 17: l'apertura degli stand è prevista per le ore 20 nel Corso Vittorio Emanuele. Alle 22 il concerto dei Niera in Piazza Umberto I. L'area pedonale sarà attiva anche sabato 18: in quella serata, sempre alle ore 22 in Piazza Umberto I, Piero Marras festeggerà sul palco i quarant'anni di carriera.













