Crollo ponte a Genova, Spano: "Protezione Civile Sardegna pronta a prestare soccorso"

"La giunta Pigliaru esprime tutta la sua vicinanza in questo momento così tragico alle famiglie delle vittime del disastro di Genova e a tutta la cittadinanza. La Protezione civile della Sardegna è pronta ad aiutare chi sta operando in queste difficili ore, in piena collaborazione con il Dipartimento nazionale e tutte le autorità locali". Così Donatella Spano, assessora della Difesa dell'ambiente della Regione Sardegna con delega alla Protezione civile che, dopo il crollo del ponte di Genova, ha scritto all'omologo assessore regionale della Liguria, Giacomo Raul Giampedrone, e al capo del Dipartimento nazionale di Protezione civile, Angelo Borrelli, per dare piena disponibilità a prestare soccorso.