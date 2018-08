Scorci di Sassari

Via Donizetti, Santa Maria di Pisa. Poco importa se si tratti di periferia o di centro cittadino. Tutti i quartieri devono essere seguiti, rispettati, puliti, non esistono cittadini di serie A e cittadini di serie B. Da una parte è vero che l'attenzione delle ditte appaltatrici di pulizia dev'essere puntuale, ma dall'altra è necessario che i cittadini abbiano rispetto per l'ambiente in cui vivono, operano, si muovono. Sporcare il proprio quartiere è come sporcare casa propria. Queste foto arrivano da un utente facebook sulla pagina facebook "Sassari si muove" che segnala un angolo della via sopracitata, pieno zeppo di immondizia, cartoni e ogni genere di rifiuti. L'abbandono selvaggio in qualsiasi via della città è un'operazione diffusa che difficilmente, nonostante l'informazione e il servizio di raccolta, si riesce ad estirpare.