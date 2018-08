Summerbeach, grande Benito Urgu. Stasera dopo i fuochi la musica dei Pirati

Benito Urgu e i Tenorenis assieme a Enzo Polidoro hanno confermato le aspettative. La spiaggia del lido San Giovanni si è riempita di un caloroso pubblico che ha apprezzato a suon di risate la comicità genuina di Benito, la freschezza dei Tenorenis e l'estrosita di Enzo Polidoro. Ora è il turno della band algherese I Pirati, che accompagneranno i fuochi di ferragosto con uno show musicale originale e per alcuni brani inedito, per poi proseguire con una serata dance con i dj set di Daniele DJ e DJ Mike.Il Summerbeach si conferma punto di riferimento del divertimento in spiaggia. Sport, Musica e divertimento hanno accompagnato i 20 giorni dell'evento.La crescita di un evento nato per gioco dalla passione per lo sport. Cercando di promuovere il sano movimento sportivo, è successivamente diventato mezzo promozione anche per la città.