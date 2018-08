Porto Torres. In Basilica 37 orchestrali per il concerto di Ferragosto

A Porto Torres si chiude con il Gran concerto di Ferragosto la XIII rassegna di Musica & Natura. L’appuntamento è alle 21.30 ai piedi della scala e delle suggestive volte della basilica di San Gavino con una nutrita formazione di 37 ragazzi membri dell’orchestra under 16 “Musicando Insieme” diretta dal maestro Elisabetta Maschio. Un concerto finale che colmerà di suggestioni la platea disegnata dalla chiesa millenaria.

Il programma della serata è incentrato sui classici della tradizione europea della melodia classica e da film, ma anche brani tra i più noti della musica leggera, un’ incursione sui ritmi moderni che ben si addicono ad una formazione composta da giovanissimi - dai 10 ai 16 anni di età - e valenti musicisti. Un armonia di strumenti, dal violino al violoncello e dalla chitarra ai fiati per un concerto che chiude la stagione concertistica e i laboratori musicali organizzati dall’associazione Musicando Insieme con la collaborazione dell’Istituto comprensivo numero 2 e la direzione artistica di Donatella Parodi.

Gli allievi arrivano da diverse scuole civiche di musica e dai licei musicali della Sardegna oltreché dai conservatori di Sassari e Cagliari. Hanno frequentato il laboratorio orchestrale sotto la guida dei docenti collaboratori e del maestro di chiara fama internazionale Elisabetta Maschio insignita del “Leone d’Oro” regionale per la divulgazione culturale e due medaglie d’argento del Presidente della Repubblica per l’organizzazione del festival internazionale “Gioie musicali” che si tiene dal 2005 ad Asolo.