Aziende sarde crescono grazie all'export britannico. 31 mln il giro d'affari nel 2017

Ammonta a circa 31 milioni di euro il giro d’affari delle micro,medie, piccole imprese della Sardegna nel mercato britannico, increscita del 42% tra il 2016 e 2017. A certificare questi numeri è l’analisi dall’Osservatorio per le MPI di Confartigianato Imprese Sardegna sull’export delle MPI isolane nel Regno Unito nel 2017, su fonte ISTAT. Il dossier ha analizzato i flussi commerciali dell’Isola verso Inghilterra, Galles, Scozia e Nord Irlanda di alimentari, prodotti in legno e metallo, pelletteria, abbigliamento e tessile, mobili e ceramiche. Dei 31,657 milioni di euro esportati negli ultimi dodici mesi dall’Isola nel Regno Unito, 24 milioni di euro sono dati dalla vendita di prodotti in metallo, 4 di materiale vario, 2,5 è dell’agroalimentare, il resto da dividere in altre categorie.A livello provinciale, in testa Carbonia-Iglesias con 24 milioni dieuro in crescita del 45,8%, segue Olbia-Tempio con oltre 4 milioni dieuro con un incremento del +422,8%. Poi Cagliari e Oristano, con 1,2milioni, Sassari con circa 300mila euro e Nuoro con poco più di 200.“Questi dati, per le micro e piccole imprese, rappresentano una fettaimportante del loro fatturato - commenta Antonio Matzutzi, Presidentedi Confartigianato Imprese Sardegna – e ci danno l'idea di quanto ilRegno Unito rappresenti un partner commerciale importante per lenostre aziende”. “Purtroppo le conseguenze dell'uscita della GranBretagna dall'Unione Europea sono tutte da valutare – continuaMatzutzi - non mi riferisco unicamente alle ripercussioni sui mercatifinanziari, ma anche a quelle sull'economia reale, vistol'indebolimento di quell'area di libero scambio che ha rappresentatoil vero punto di partenza dell'Europa per come la conosciamo oggi ”.“Il timore è quello di tornare indietro di decenni – sottolineaMatzutzi - passando da una situazione di libera circolazione di mercie lavoratori ad una frattura profonda, fatta di chiusura dei mercati eripristino di dazi e tariffe, sia da una parte che dall'altra”“Per ora le nostre piccole imprese non hanno subito contraccolpi odanni – prosegue Stefano Mameli, Segretario Regionale diConfartigianato Sardegna – e, per fortuna, per ora, non si temononeanche “perturbazioni” politiche ed economiche per quelle merci che,quotidianamente solcano mari e cieli per un mercato ricco diopportunità come quello britannico”. “Come AssociazioneImprenditoriale – continua Mameli - siamo fiduciosi che l’Italia el'Europa saranno in grado di trovare le modalità necessarie pergestire e minimizzare le ricadute di quanto si potrà verificare”“Guardare fuori dai nostri confini per fare affari – riprendonoMatzutzi e Mameli - è un imperativo per il sistema economico sardo. Daqualche anno la nostra Associazione e i suoi artigiani lavorano perdare immediato impulso alla crescita, valorizzare le eccellenze delterritorio e sostenere gli sforzi imprenditoriali, attraverso un mixdi iniziative di incoming in collaborazione con ICE, progetti diinternazionalizzazione con la Regione, collaborazione con Associazioniche hanno rapporti con Paesi Arabi, Europei e dell’area Euro-Asiatica,partecipazione a fiere selezionate per ogni settore e infine unagrande attenzione alle vendite on line con il nuovo servizio diaccompagnamento a siti made in Sardegna”. “Grande attenzione al web –concludono il Presidente e il Segretario di Confartigianato - siamoconvinti che questo metodo sia l’occasione per vendere nel mondo nonsolo i nostri prodotti ma anche la sensazione di entrare nelle nostrebotteghe e parlare con i migliori makers del mondo”.