Castelsardo. Un'isola in rete, tutto pronto per il festival itinerante dedicato alla lettura

Il Festival si compone di oltre 50 appuntamenti, buona parte dei quali concentrati nel periodo che va dal 20 agosto al 30 settembre. Gli eventi si svolgono principalmente nello splendido borgo medioevale di Castelsardo ed in particolare nell’Archivio storico e biblioteca comunale o nelle scenografiche terrazze del Castello dei Doria. Altri sono disseminati tra Calangianus, Perfugas, Sorso, Sennori, Sassari e tre appuntamenti si realizzeranno al di fuori dell’isola, in grandi città come Parigi, Roma e Milano. Dalla prima edizione, che si è tenuta nel 2011, il festival è organizzato dal Comune di Castelsardo e dal Centro ricerche filosofiche, letterarie e scienze umane di Sassari. Oggi collaborano alla sua realizzazione oltre 40 partner.I protagonisti principali sono i libri, sia di carta che digitali, per diverse età e di diversi generi, presentati attraverso incontri con l’autore, talk show, rappresentazioni teatrali, mostre e concerti, il tutto in diretta live tweeting, facebook e Radio Podcast.Ogni edizione ha un tema, narrato da vari punti di vista con l’obbiettivo di coglierne le sfaccettature e gli aspetti che la letteratura, nelle sue diverse forme, racconta. Buona parte dell’iniziativa è trasmessa da Rai Cultura ed è disponibile sul portale dedicato alla letteratura oltre che sul sito www.unisolainrete.it.Domani, l'incontro con l’autore. Sergio Frau presenta il suo libro Omphalos. Il Primo Centro del Mondo, NurNeon 2017. Castelsardo | Terrazze della Sala XI del Castello dei Doria Venerdì 17 agosto – ore 22.00​Incontro con l’autore. Maria Antonietta Macciocu presenta il suo libro Tango Rosso, Golem, 2018. Con Maria Antonietta Macciocu e Bianca PitzornoCastelsardo | Archivio storico - Biblioteca comunaleLunedì 20 agosto – ore 19.00Incontro con l’autore Massimo Laganà presenta il suo libro Vinyl. Storie di dischi che cambiano la vita. 22 racconti inediti, Morellini 2017. Con Massimo LaganàCastelsardo | Archivio storico - Biblioteca comunaleMartedì 21 agosto – ore 19.00​Incontro con l’autore. Fabrizio Coscia presenta il suo libro Dipingere l'invisibile. Sulle tracce di Francis Bacon, Sillabe 2018. Con Fabrizio Coscia e Federico Piras Castelsardo | Archivio storico - Biblioteca comunaleMercoledì 22 agosto – ore 19.00​Incontro con l’autore. Anna Melis presenta il suo libro Lunissanti, Sperling & Kupfer 2018.Con Anna Melis e Giuseppe TirottoCastelsardo | Archivio storico - Biblioteca comunaleGiovedì 23 agosto – ore 19.00​Incontro con l’autore.Nicola Attadio presenta il suo libro Dove nasce il vento. Vita di Nellie Bly - A free American girl, Bompiani 2018.Con Nicola Attadio e Federico PirasCalangianus | Auditorium Ex conventoVenerdì 24 agosto – ore 19.30​Incontro con l’autore. Nicola Attadio presenta il suo libro Dove nasce il vento. Vita di Nellie Bly - A free American girl, Bompiani 2018.Con Nicola Attadio e Federico PirasCastelsardo | Archivio storico - Biblioteca comunaleSabato 25 agosto – ore 19.00Incontro con l’autoreAlessandro Zaccuri presenta il suo libro Come non letto. 10 classici più 1 che possono ancora cambiare il mondo, Il ponte delle grazie 2017.Con Alessandro Zaccuri e Filippo SpanuCastelsardo | Archivio storico - Biblioteca comunaleLunedì 27 agosto – ore 19.00Incontro con l’autorePaolo Crepet presenta il suo libro Il coraggio. Vivere, amare, educare, Mondadori 2017.Con Paolo Crepet e Giuseppe PintusCastelsardo | Terrazze della Sala XI del Castello dei DoriaMartedì 28 agosto – ore 22.00​Incontro con l’autoreAndrea Moro presenta il suo libro Il segreto di Pietramala, La Nave di Teseo 2018.Con Andrea Moro e Federico PirasCastelsardo | Archivio storico - Biblioteca comunaleMercoledì 29 agosto – ore 19.00​Incontro con l’autoreRoberto Carnero presenta il suo libro Lo scrittore giovane. Pier Vittorio Tondelli e la nuova narrativa italiana, Bompiani 2018. Con Roberto Carnero e Federico PirasCastelsardo | Archivio storico - Biblioteca comunaleGiovedì 30 agosto – ore 19.00​Incontro con l’autoreGiuseppe Tirotto presenta il suo libro L'amara gioia, Aipsa 2018.Con Giuseppe Tirotto Castelsardo | Terrazze della Sala XI del Castello dei Doria, Venerdì 31 agosto – ore 22.00