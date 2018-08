Quando a salvarti la vita è un cane...

Ci sono momenti in cui tante persone si sono trovate a lottare per la sopravvivenza. Alcuni di questi momenti sono dovuti a cause esterne, altre alla nostra incapacità di valutare il pericolo. In questa stagione, uno dei pericoli spesso sottovalutati è il mare. Che quando non presenta condizioni meteo marine accessibili è meglio non affrontare. Basta sottovalutare una corrente, un mulinello, un tratto che si conosce poco, e la vita ti viene strappata via. I fatti di cronaca lo dimostrano. Ieri ad Arbus, un bagnino ha dovuto affrontare il mare in burrasca savando un'intera famiglia che stava annegando tra le onde. Prima i bambini, poi i genitori. Poteva essere una tragedia.







Oggi , sulle spiegge sarde ci sono centinaia di unità cinofile nel ruolo di bagnini. Angeli con la coda, e con un cuore grandissimo. Sono addestrati fin da cuccioli a missioni speciali, e rischiano la vita, per salvare l'essere umano. E continuano ad aumentare, nelle spiagge sarde, le unità di soccorso bagnanti a quattro zampe. Il comune di Quartu ha premiato con un 'attestato 32 unità cinofile che quest'estate sono in servizio nel litorale quartese. Ogni giorno, decine di soccorsi a mare. Ogni giorno, c'è qualcuno che osserva il mare, affina il suo udito speciale, monitorizza ogni angolo di specchio acqueo, pronto a buttarsi nelle onde, senza alcuna paura. Tantissimi comuni in Sardegna si stanno organizzando per formare unità cinofili speciali per il salvataggio a mare. Cani preparati persino nella rianimazione cardiaca. E noi li chiamiamo cani..







Anzi, li chiamano animali, per loro ci sono cartelli ovunque: "Vietato entrare". Molti li usano e li buttano via, altri sfogano la propria rabbia e la propria violenza, come è successo a Calich, il simil abruzzese gettato dal ponte del Calich ad Alghero, che oggi, dopo infintie cure terapie e riabilitazione riesce a camminare con le proprie zampe. Molti li abbandonano, chissà con quale coraggio. Ma ci sono anche tantissime persone e famiglie, che oggi danno il buon esempio. Che hanno compreso quanto un cane possa riempire d'amore la nostra vita. Pùò essere davvero un angelo custode che resta sempre cucciolo, sino alla fine dei suoi giorni. Quando poi è un cane a salvarti la vita, comprendi che "avere un cane" è la fortuna più grande del mondo.























Alessandra Mura