Coppa Italia. Domenica 19 agosto Torres contro il SC Latte Dolce

Domenica 19 agosto, allo stadio “Vanni Sanna” di Sassari, ore 18, i rossoblù giocheranno la prima gara ufficiale della stagione contro il SC Latte Dolce per il turno preliminare di Coppa Italia di Serie D.La sfida sarà a gara unica e la vincente giocherà il turno successivo contro la vincente della gara tra Castiadas e Lanusei. I tagliandi (curva 5 euro, tribuna 10 euro) saranno in vendita esclusivamente al Botteghino di via Romita con apertura dalle ore 16.

Oggi la squadra riprenderà il lavoro sul campo con un allenamento congiunto contro l'Atletico Uri, alle 17:30, al "Walter Frau" di Ossi.