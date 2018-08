Sassari. Alivesi:"La Giunta va in vacanza ma i problemi dei sassaresi no"

"La pesantissima notizia della cancellazione del finanziamento per il progetto di ricucitura urbana della “Periferia Sassarese”, che avrebbe riguardato in particolare modo i quartieri di Latte Dolce, Santa Maria di Pisa e Sant’Orsola e che rappresentava l’unico provvedimento a favore della città adottato dalla giunta di Nicola Sanna, mette in rilievo il fatto che nessun altro progetto o atto a favore della Città è stato portato in dote alla nostra Sassari.A poco, anzi a pochissimo, servirà il pesante lancio di accuse da parte di tutti gli assessori democratici, Nicola Sanna in testa a tutti, all’indirizzo del Movimento 5 Stelle, reo di avere cancellato il famoso progetto per le “Periferie Urbane” di Sassari.Un mandato, questo del P.D. di Nicola Sanna, che è stato caratterizzato piu per le penalizzazioni e depauperamenti subiti dalla Città e dal suo Territorio che non per i totalmente assenti vantaggi.Insomma una debacle totale che ha visto Sassari indietreggiare ulteriormente su tutti i fronti.Come faranno Nicola Sanna e la sua claudicante Giunta a risolvere i problemi del degrado e dell’abbandono dei quartieri abbandonati di Latte Dolce, Santa Maria di Pisa e Sant’Orsola ?In Via Ortobene, nel quartiere di Sant’Orsola, esiste da tempo un giardino, costato moltissimo all’Amministrazione Comunale, adornato con panchine, fontana, essenze arboree che ad oggi risulta completamente abbandonato, utilizzato come discarica ed infestato da erbacce e conseguenti insetti che hanno preso saldamente possesso dell’area.Da tempo i residenti del quartiere segnalano lo stato di abbandono di Via Ortobene, dei suoi marciapiedi e del suo “giardino”.I residenti si domandano quanto tempo dovranno ancora attendere prima che la Giunta Municipale si ricordi di quella Via e soprattutto quando potranno contare su un adeguato e risolutivo intervento."