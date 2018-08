Festival del Mediterraneo, sabato ad Alghero “Il sinfonismo francese”

Il Festival del Mediterraneo 2018, con la direzione artistica del maestro Antonello Mura, comprende tre eventi: la XVIII Rassegna internazionale organistica, con sedici concerti in diversi centri dell’Isola, il VII Master di alto perfezionamento per strumenti a fiato “Riviera del corallo”, con tre concerti aperitivo, in programma ad Alghero, in piazza Ginnasio, il 23, 24 e 25 agosto alle 19, e le conferenze-concerto inserite nel progetto “El senyal del Judici”, previste, ancora ad Alghero, nella fase finale del Festival.









Riprende dopo una breve pausa la XVIII Rassegna Internazionale Organistica, inserita nel più ampio cartellone del Festival del Mediterraneo 2018. Sabato prossimo 18 agosto, con inizio alle 21, ad Alghero, nella cattedrale di Santa Maria, è in programma la serata “Il sinfonismo francese”, con l’organista Giovanni Solinas. Il Festival del Mediterraneo 2018 è organizzato e promosso dall’Associazione Culturale Arte in Musica, con il contributo e il patrocinio della Regione Sardegna (Assessorato alla Cultura e Presidenza del Consiglio), delle Fondazioni “di Sardegna” e “Meta” affiancate dai comuni di Sassari, Alghero, Orosei, Irgoli e Nulvi che hanno aderito al progetto. Al Festival del Mediterraneo partecipano anche le diocesi di Sassari, Alghero-Bosa e Tempio-Ampurias e altre associazioni culturali e musicali. Inoltre, la Rassegna Internazionale Organistica, che vede il maestro Ugo Spanu nel ruolo di coordinatore artistico, quest’anno è gemellata con il Festival “Healey Willan”, manifestazione organizzata a Chicago e che comprende concerti in tutto il mondo inseriti in un unico cartellone.Protagonista del concerto di sabato prossimo “Il sinfonismo francese” sarà l’organista Giovanni Solinas, algherese, 32 anni, diplomato al Conservatorio “Luigi Canepa” di Sassari in organo con Adriano Falcioni e in pianoforte con Stefano Curto, dal 2016 Kirchenmusiker presso la Basilica gotica St. Cornelius di Dülken, diocesi di Aquisgrana. Conosciuto e apprezzato nella Penisola e in Germania, Solinas eseguirà la Passacaglia in mi minore op. 132 di Joseph Gabriel Rheinberger, l’Andante sostenuto dalla Sinfonia Gotique op. 70 di Charles-Marie Widor, la Toccata pour Orgue da "Douze Piéces" di Théodore Dubois, le Variations sur "Ubi Caritas" di Denis Bédard, la Toccata marina op. 17 Nr. 1 di Lucio Mosè Benaglia, l’Improvvisazione su "Ave Maria" melodia gregoriana di Giovanni Solinas e la Toccata dalla Sinfonia n. 5 di Charles-Marie Widor. L’ingresso ai concerti è gratuito.