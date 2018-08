La Maddalena. La polizia arresta un uomo raggiunto da un mandato di cattura internazionale

La polizia di Porto Cervo – Arzachena, in collaborazione con personale della digos di Sassari, ha proceduto all’arresto un settantatrenne, originario del casertano, raggiunto da un mandato di cattura internazionale. L’uomo è stato rintracciato presso una struttura ricettiva a La Maddalena, dove al momento si trovava in vacanza, e sottoposto ad arresto provvisorio, come previsto dalla legge in materia di estradizione. Le ricerche del predetto sono state avviate sulla base della richiesta formulata dalle autorità del Principato di Monaco, ove l’uomo è stato condannato alla pena di tre anni di reclusione per il reato di riciclaggio di denaro.







L’operazione di “pulizia” del denaro, proveniente da attività di criminalità organizzata di tipo mafioso, è stata eseguita tramite il casinò del Principato.Il reato in questione punito ai sensi dell’art. 218 del codice penale monegasco trova corrispondenza nell’art. 648 bis del codice penale italiano.Dopo l’arresto l’uomo e stato condotto presso il carcere di Nuchis ove attenderà il completamento della procedura di estradizione che verrà curata dalla sede distaccata della Corte d’Appello di Sassari.