Ousmane Diop per i prossimi quattro anni in maglia Dinamo

La Dinamo Banco di Sardegna è lieta di annunciare l’arrivo in maglia biancoblu del giovane talento Ousmane Diop, che sarà legato per i prossimi quattro anni al club. Classe 2000, senegalese di passaporto italiano, Ousmane arriva alla corte di coach Vincenzo Esposito dopo l’esplosione in A2 a Udine.Considerato uno dei migliori prospetti in Italia, con i suoi 204 centimetri per 100 chilogrammi, Diop è un’ala di grande energia e atletismo in grado di giocare sia spalle sia fronte a canestro. Grazie alla sua rapidità può difendere sugli esterni e sui lunghi: Ousmane si è dimostrato un giocatore in grande crescita che può garantire minuti e consistenza nella massima serie. Lo scorso anno tra le file del GSA Udine ha chiuso la stagione regolare del Girone Est di A2 con 6.1 punti con il 55% da due e 5 rimbalzi di media a referto con un utilizzo medio di 19 minuti a partita.Il club di via Nenni ringrazia la Virtus Feletto e Apu GSA Udine per la collaborazione nella chiusura dell’accordo.