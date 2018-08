Domani l'agnello di Sardegna Igp al Gonone Fine Wine & Food Expo 2018

Ci sarà anche il Consorzio dell’Agnello di Sardegna Igp (Contas) domani al Gonone Fine Wine & Food Expo 2018 in programma dalle 20 alle 24 a Parco Palmasera (Cala Gonone).



L’iniziativa rientra all’interno dell’itinerario enogastronomico musicale tra vini e prodotti a marchio Dop, Igp e Bio sardi, un programma di promozione promosso della Regione Sardegna - con gli Assessorati dell'agricoltura, del turismo e l'Agenzia Laore Sardegna - che coinvolge Amministrazioni comunali, Consorzi di tutela e produttori.

Nella tappa di domani sono previste degustazioni libere e guidate, percorsi di educazione alimentare con i prodotti a marchio del territorio, il tutto accompagnato dalle note dei gruppi musicali LimeTree Quartet e Timepiece Trio.



“Il Consorzio è aperto a tutte le iniziative che mirano alla promozione delle nostre eccellenze – sostiene il presidente del Contas Battista Cualbu -. Non potevamo mancare a questa in cui si fa rete e sistema fra i nostri prodotti principi. E’ fondamentale la promozione, e meglio ancora se si fa facendo squadra. Questa è la filosofia che stiamo portando avanti come Consorzio”.

“Stiamo percorrendo tutte le strade per far conoscere il nostro agnello in tutte le sue sfumature – dice il direttore del Contas Alessandro Mazzette -. Lo facciamo tutto l’anno e d’estate non possiamo che concentrarci nelle località turistiche per far conoscere nel proprio territorio l’agnello ai turisti”.