Trionfo di Magliona al 53° Trofeo Luigi Fagioli

Fine settimana trionfale per Omar Magliona, che con la squillante vittoria al 53° Trofeo Luigi Fagioli al volante della Norma M20 FC ha ripreso il comando del Campionato italiano Velocità Montagna, oltre ad aver ipotecato il titolo di gruppo E2SC. Il campione sassarese portacolori della siciliana CST Sport sulla biposto curata dal Team Faggioli e perfettamente equipaggiata con gomme Pirelli, ha vissuto un week end ad alta concentrazione per regolare al meglio la vettura con la squadra e attaccare a fondo nelle due salite di gara della Gubbio - Madonna della Cima. Magliona con una prestazione simile in entrambe le gare ha sfiorato il record e realizzato la miglior prestazione della gara nella seconda in 1’33”64 (1'33”79 in gara 1, per un totale di 3'07”43). Per il pilota impegnato anche nella promozione della onlus Fondazione per la Ricerca sulla Fibrosi Cistica si tratta della prima vittoria assoluta della carriera nella prestigiosa cronoscalata umbra.



Magliona dichiara alla luce della gara eugubina: “Il lavoro della squadra c’è e si vede, la macchina è a posto e quando ci sono anch’io arrivano questi risultati. Tenevo molto a questa gara non solo per la mia prima vittoria qui e la rincorsa al titolo tricolore, ma anche perché volevo fare qualcosa di grande per una persona e un pilota come Mauro Rampini, che ho portato nel cuore nella realizzazione di questo successo, che dedico fortemente a mia figlia, perché nel 2008, proprio mentre lei nasceva, io ero qui a correre”.



Calendario CIVM 2018: 6 maggio 44^ Alpe del Nevegal (BL); 27 maggio 49^ Verzegnis-Sella Chianzutan (UD); 10 giugno 61^ Coppa Selva di Fasano (BR); 24 giugno 57^ Coppa Paolino Teodori (AP); 1° luglio 68^ Trento-Bondone; 22 luglio 8^ Salita Morano-Campotenese (CS); 5 agosto 28° Trofeo Lodovico Scarfiotti (MC); 19 agosto 53° Trofeo Luigi Fagioli (PG); 2 settembre 36^ Pedavena-Croce D’Aune (BL); 16 settembre 60^ Monte Erice (TP); 23 settembre 64^ Coppa Nissena (CL); 7 ottobre 23^ Luzzi Sambucina (CS).