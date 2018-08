Sassari. Color sabbia e maleodorante, ma la chiamano acqua potabile!

Sono sempre più numerose lelamentele sul servizio idrico a Sassari. Questa volta riportiamo le foto e i disagi lamentati sul gruppo facebook "Sassari si muove" Un utente mostra il colore sabbia-paglierino dell'acqua che sgorga dal suo rubinetto. Nel post, l'acqua viene poi raccolta in un barattolo, nel quale è ben più evidente il colore non conforme, che dovrebbe essere "potabile". Lo stesso discorso si può fare per altri utenti che lamentano l'acqua sporca in più zone del centro storico. Non sappiamo se quell'acqua definita "potabile" può essere adatta al consumo umano. Ma secondo la testimonianza dell'utente, l'odore maleodorante che fuoriesce, non è certo sintomo di salubrità. Nel post ci si domanda inoltre se questo servizio "non idoneo" debba pagato come tale e com'è possibile che le lamentele non sortiscano alcun effetto su chi offre il servizio.