Alghero. Apertura straordinaria della villa romana di Sant'Imbenia

Domani alle 21 30 è prevista l'apertura speciale della Villa Romana di Sant'Imbenia, per l'occasione suggestivamente illuminata. Si tratta di un'occasione unica per vedere e scoprire il sito archeologico risalente al I secolo d.c. La Villa, unica nel suo genere per la fascinazione che evoca nei suoi visitatori, è costruita sul mare che, nei secoli, ne ha sommerso una parte. Gli scavi portati avanti tra il 1994 e il 2005 hanno rivelato una struttura molto complessa che fa pensare alla villa come a un centro di riferimento per le numerose fattorie che la circondavano. L'evento, reso possibile grazie alle sinergie messe in campo tra Amministrazione comunale di Alghero e il Parco Naturale Regionale di Porto Conte, è inserito all'interno del festival letterario "Dall'altra parte del mare", in corso di svolgimento ad Alghero per l'organizzazione di Cyrano Libri, Vino, Svago. Sarà presente lo storico Guido Clemente* che proverà a ricostruire la vita e la storia della Villa Romana.



*Guido Clemente è professore di storia romana, ha insegnato nelle università di Pisa e Firenze e in importanti università straniere. Ha diretto «Storia e dossier» ed è tra gli ideatori e curatori della Storia di Roma di Einaudi (1988-1993). Con il suo libro "Guida alla storia romana" ha formato generazioni di studenti e studiosi di antichità, ma soprattutto ha conquistato, con il suo stile narrativo fluido e scorrevole, tantissimi lettori «profani» appassionandoli alla materia.