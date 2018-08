Sassari. Scaldabagni in regalo in via D'Annunzio

E' incredibile ma qualcuno ha battuto il Re del materasso in Viale Italia. Il premio " Mondezzaro dell'anno" va a colui che ha abbandonato uno scaldabagno in via D'Annunzio, a ben 50 metri dall'ecocentro della città. Sembra incredibile. Secondo la segnalazione di un tutente facebook sulla pagina "Sassari Si Muove", questo scaldabagno contenuto nel cartone (notare la sottigliezza di metterlo dentro al cartone) staziona da oltre un mese. Dunque, dopo l'abbandono selvaggio, lo scaldabagno ha deciso di fare compagnia al signor Cassonetto con il benestare della città. Molti si domandano se è ancora funzionante, se si può portar via, ovviamente con grande ironia. Certo è che, esiste ancora qualcuno che riesce a distinguersi per gesti incomprensibili come questo. Per tutte le persone che invece hanno ben chiaro il decoro cittadino e sono automuniti di buon senso civico, ricordaimo il numero verde per il ritiro degli ingombranti: 800 012572