Porto Torres e Asinara, al via la nuova edizione del Festival "Pensieri e Parole"

Prosegue, infine, l'iniziativa "Che libro porteresti su un'isola deserta?": il festival invita gli ospiti e il pubblico che seguirà i vari appuntamenti a portare con sé un libro da donare alla costituenda "Biblioteca dell'Asinara", sul quale scrivere in breve le ragioni della propria scelta, come se fosse una dedica.





















Il cinema e lo spettacolo della natura, da Porto Torres all'Asinara. Da domani, martedì 21, a domenica 26 agosto è in programma la tredicesima edizione del Festival “Pensieri e Parole”. Tante anteprime, ospiti di prestigio sull'isola parco e anche una proiezione nel territorio cittadino, il 24 agosto, davanti al mare della Renaredda. L'evento è stato presentato questa mattina nella sala Giunta del Comune dal Vicesindaco Marcello Zirulia, dal Direttore del Parco, Pierpaolo Congiatu, e dal Direttore artistico della manifestazione, Sante Maurizi.«Pensieri e Parole è una proposta culturale ormai consolidata sull'isola parco. All'Asinara si svolgerà una rassegna ricca di ospiti e contenuti – ha affermato il Vicesindaco Zirulia – con riflessioni anche sul tema della legalità. Quest'anno, inoltre, è prevista una tappa nel territorio cittadino: il cinema all'aperto torna nella piazza della Renaredda con la pellicola “Oh, mio Dio!”, realizzata dall'apprezzato regista, nostro concittadino, Giorgio Amato. A nome di tutta l'Amministrazione ringrazio l'Ente Parco dell'Asinara e la Direzione del Festival, perché attraverso una comunione d'intenti siamo riusciti a superare, insieme, ogni difficoltà». «La prima edizione si svolse nel 2006 – ha ricordato il Direttore del Parco, Pierpaolo Congiatu – e fu un'avventura, soprattutto su un'isola come l'Asinara dove ogni evento richiede sforzi enormi. Il festival è riuscito a trovare una continuità. L'Asinara si presta a tali iniziative: la location di Cala Reale sembra essere quella più indicata, anche per la logistica e i trasporti». Per il Direttore artistico di “Pensieri e Parole”, Sante Maurizi, «ci siamo accorti di quanto l'isola sia cambiata in positivo dalla prima edizione ad oggi. Porto Torres ha l'onore ma anche l'onere di occuparsi di questo luogo lontano dal centro abitato: è un'isola che può “avvicinarsi” alla città anche grazie a un evento culturale come “Pensieri e Parole”. Il Comune di Porto Torres e il Parco sono partner istituzionali indispensabili, assieme al Mibact e all'associazione Liberos. È nata anche una bella collaborazione con Libera, che ha portato allo sviluppo di un segmento speciale della rassegna, dedicato al tema del cinema e della legalità, a Cala d'Oliva». All'interno dell'Asinara sarà attivo il servizio di trasporto tra Fornelli, Cala Reale e Cala d'Oliva per consentire alle persone in arrivo da Porto Torres o Stintino di raggiungere le sedi dell'evento. Per prenotare le partenze marittime da Porto Torres: imbarcazione Gwaihir (349 4910755), Molo Dogana Segni, ore 17:30. Da Stintino: Taxiboat Isola d'Ercole (335 7864047 – 366 894849).Nutrito il programma, che prevede tra gli ospiti delle serate i registi Paolo Virzì e Antonello Grimaldi e l'attrice Violante Placido. A Cala d’Oliva nell’ambito dei campi “E!State Liberi!” Libera Sardegna presenta alcune pellicole sul tema “Cinema e Legalità”: dal 21 al 24 saranno proiettati, alle ore 21:00: "In un altro paese" di Marco Turco, "Uomini soli" di Attilio Bolzoni, "Lea" di Marco Tullio Giordana e "Così in terra" di Paolo Santolini.Prima di “salpare” per l'Asinara il festival fa tappa quest'anno a Porto Torres con l'iniziativa “Cinema alla Renaredda” che propone venerdì 24 agosto, alle 21:00, «Oh, mio Dio!» di Giorgio Amato. Regista e sceneggiatore originario di Porto Torres, Amato è un sociologo specializzato in criminologia forense. Nel 2015 ha diretto la black comedy “Il Ministro”, con Gianmarco Tognazzi. Amato presenta al festival il suo ultimo film “Oh mio Dio!” un mockumentary in cui la fiction si mischia alla realtà di una Roma prenatalizia teatro del nuovo avvento di Cristo, interpretato da Carlo Caprioli. Il messia trova la terra molto diversa da come l’aveva lasciata duemila anni fa: dominata dal consumismo, dall’egoismo, quasi del tutto priva dei valori che il Figlio di Dio aveva trasmesso ai suoi discepoli. Nella colonna sonora del film anche un pezzo di Sardegna con “No potho reposare” cantato da Ilaria Porceddu e due attori sardi nel cast: Vanni Fois e Federico Melis.Si approda a Cala Reale sabato 25 agosto con “Certe notti: libri e film”: ad aprire la serata alle 18.30 saranno la giornalista Cristina Nadotti e la scrittrice Natascha Lusenti, nota voce di Radio2 che presenta il suo volume d'esordio "Al mattino stringi forte i desideri” (Garzanti). A seguire l’anteprima nazionale del film “Restiamo amici” di Antonello Grimaldi. Il regista sassarese sarà presente alla premiere accompagnato dall'attrice Violante Placido (tra gli interpreti del film insieme a Michele Riondino) e dal produttore Gianluca Curti.Sul traghetto da Porto Torres è prevista nella serata conclusiva una rappresentazione a cura del gruppo di attori "I Barbagialli". È dedicata alla musica l'apertura del festival di domenica 26 agosto alle 18.30 con “Tutti giù per terra”, concerto dei Ciurma Anemica (Daniela Cossiga e Salvatore Delogu). Il programma proseguirà alle 19:00 con Gianni Caria che dialogherà con Giancarlo De Cataldo e il suo “L'agente del caos” (Einaudi). La serata conclusiva del Festival dell'Asinara sarà dedicata nel finale anche al concorso “Isole del Cinema”, alla sua prima edizione, che quest'anno consegnerà il premio a Paolo Virzì per la sceneggiatura di “Ella & John” che sarà proiettato al termine della serata. “Ella e John” è il primo film "americano" di Paolo Virzì regista toscano pluripremiato (“Ovosodo”, “La prima cosa bella”, “La pazza gioia”). Il film è girato "on the road" in USA ed è interpretato da due grandi attori, Hellen Mirren (Ella) oscar per “The Queen” e Donald Sutherland (John Spencer) oscar alla carriera attore poliedrico (Cruna dell'ago, Space Cowboys, Ritorno a Could Mountain, Hunger games).