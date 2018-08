Tutto pronto per la Bastida di Sorres, tra rievocazione storica e festa del paese

Nel fine settimana , dal 24 al 26, nel sito del monastero benedettino di San Pietro di Sorres a Borutta, si svolgerà la Bastida di Sorres, una tre giorni di rievocazione storica medievale ispirata alla battaglia del 1334, tra Doria e Aragonesi, per la riconquista della fortezza di Sorres (Bastida). La manifestazione, giunta all'ottava edizione, è organizzata e promossa dal Comune di Borutta, in collaborazione con sei Associazioni di rievocazione storica sarde (Memoriae Milites, Compagnia d'arme gioiosa guardia, Sala d’arme le quattro porte, Sagittarii vagantes, Compagnia dei cavalieri

dell'antica locanda, Occhi di falco e circolo falconieri di Sardegna) e con il beneplacito dei padroni di casa, i monaci benedettini. L'evento avrà inizio alle 10.00 di venerdì 24 ed entrerà nel vivo dalle 9.30 di sabato 25, quando

verrà aperto al pubblico l'accampamento medievale.Numerose le iniziative in programma: dalle visite guidate alle mostre, passando per la rievocazione

storica della battaglia tra Doria e Aragonesi, fino alle scene di vita e di lavoro medievali e agli spettacoli di falconeria o di saltimbanchi e giocolieri. Uno spettacolo storico davvero emozionante che vale la pena seguire dal vivo.