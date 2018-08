Miss Reginetta d'Italia Sardegna. Le vincitrici consacrate a Sardera

Tante le bellezza che si sono contese il titolo di reginetta: 5 le Miss che rappresenteranno la Sardegna alla finale nazionale dal 4/7 settembre a Cervia presso il Villaggio Fantini Club (serata che verrà presentata da Giò Squillo e andrà in onda su rete mediaset).





La tanto ambita coroncina di Miss Sardegna per Miss Reginetta d'Italia 2018 è andata alla giovanissima Rebecca Cossu, 1° classif, 14 anni, fascia "Miss Reginetta d'Italia Sardegna 2018- Finalista Nazionale". Rebecca arriva da Cabras, studia presso l'Istit. Tecnico ad indirizzo sportivo, pratica Karate a livello agonistico. Ama la vita, è solare, determinata e spontanea. Sogna di fare l'attrice, infatti ha catturato la Giuria oltre che con la sua indiscutibile bellezza con un monologo contro la violenza sulle donne. Insomma ha colpito proprio tutti!





2° classificata, Marianna Mainas, 17 anni di San Gavino Monreale, fascia "Miss Reginetta d'Italia Sardegna 2018-Finalista Nazionale". Marianna studia al Liceo classico e lavora come bagnina. Pratica ginnastica artistica a livello agonistico. 3° classificata, Ilaria Meli, 17 anni di Terralba, fascia "Miss Reginetta d'Italia Sardegna 2018-Finalista Nazionale". Ilaria studia all'ist.tecnico e nel tempo libero pratica fitness. Non sono mancati i colpi di scena: infatti il Patron, ha deciso personalmente di abilitare altre due Fasce di Finalista Nazionale, scegliendo di far accedere alla Finale Nazionale, la miss Giada Boccia, 16 anni di Decimomannu ed Emanuela Fanni, 18 anni di Santadi.









Finale regionale al Centro Polifunzionale Il Redentore di Sardara con elezione di Miss Sardegna 2018 ed elezione delle 5 Miss Finaliste Nazionali. Dopo diverse selezioni svolte in più località della Sardegna, il 10 agosto, Il Redentore di Sardara, ha ospitato l'edizione 2018 della finale regionale "Miss reginetta d'Italia Sardegna". Ha presentato la serata Marcella Piano, agente esclusivista per la Sardegna del concorso che ha saputo guidare al meglio tutti coloro che hanno calcato il palco dell'elegantissima location. Lo ha fatto a partire dalle splendide Miss in gara che hanno ufficialmente aperto la serata scendendo da una meravigliosa scalinata degna dei più grandi eventi di moda e di bellezza. Ci si attendeva molto da questa Tappa Importante, l'ultima possibilità per ricevere il Pass per accedere alla Finale Nazionale, è così è stato grazie anche agli ospiti di primissimo livello, quale il Patron Nazionale Alessio Fargetta, la Responsabile Nazionale delle Miss Deborah Lorusso, l'artista imitatore cantante Antonio Correa, la cantante Ilenya Lai e gli ospiti ballerini della scuola Last Dance Power.