Escursioni tra mare e terra a Porto Palmas

Ogni turno di snorkeling avrà un massimo di 8-10 persone, che dovranno avere maschera, boccaglio (ben funzionanti) e pinne. L'attività sarà legata alle condizioni meteorologiche che dovranno essere ottimali per godere appieno e in totale sicurezza dell'escursione in ambiente marino costiero. Le escursioni saranno di circa 2 ore, con un percorso facile e adatto a tutti; il gruppo sarà composto da un massimo di 25 persone. Si richiede abbigliamento comodo e scarpe da camminata su sterrato. Zainetto con snack e acqua (almeno 1 litro). Snorkeling ed escursioni sono gratuiti ed è obbligatoria la prenotazione ai numeri 079533097 (CEAS Lago Baratz), 3476791906 (Paola), email: ceas.baratz@comune.sassari.it









Il 24 agosto a Porto Palmas è in programma una giornata alla scoperta delle bellezze naturali del territorio, sott'acqua e tra la macchia mediterranea. L'appuntamento si inserisce nel calendario dei “Venerdì del Lago”, che offre piacevoli occasioni di incontro e approfondimento su temi come la tutela della biodiversità, i cambiamenti climatici, l’economia circolare e la salvaguardia dell'ecosistema marino. Sono organizzati dal settore Ambiente del Comune di Sassari in collaborazione con l'associazione Alea e cofinanziati dall'assessorato regionale della Difesa dell'Ambiente.Venerdì 24 agosto a Porto Palmas sono in programma due escursioni “tra mare e terra”, con una prima parte alla scoperta delle bellezze marine e una seconda, nel pomeriggio, nei dintorni della spiaggia, per concludersi in tarda serata con un aperitivo. L'appuntamento è per le 9 in spiaggia, con il primo turno di snorkeling alle 9 e il secondo alle 10.30. L'escursione nei dintorni della nota località è prevista per le 18.30, dopo il ritrovo e la registrazione a Porto Palmas. Alle 20.30 aperitivo.