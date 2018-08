Regolamento case da gioco: il sindaco di Alghero vince contro la Federazione italiana tabaccai

Riportiamo le dichiarazioni del sindaco di Alghero, Mario Bruno, alla storica sentenza del Tar sull’ordinanza sul gioco d’azzardo, che da ragione al sindaco e respinge le dimostranze della Federazione italiana tabaccai in merito all'ubicazione delle case da gioco e degli orari d'apertura. Il sindaco di Alghero, nonostante non ci fosse una legge regionale apposita sull'argomento, ha emanato un'ordinanza che vieta l'apertura degli esercizi in questione oltre gli orari segnalati, dalle 10 00 alle 13 00 e dalle 15 00 alle 20 00. Inoltre l'ubicazione delle case da gioco dev'essere lontana da scuole, luoghi di culto e centri di aggregazione sociale:





”.