Osilo. Contest fotografico Corsa all'anello, vince Gigi Fadda con il suo scatto dinamico

Il contest #AnelloOsilo2018, abbinato alla Corsa all’Anello, si è chiuso alle 23.59 di ieri dopo aver fatto registrare sulla pagina Facebook istituzionale un record di like per i 22 scatti in gara: 3751 in cinque giorni. A trionfare è stata la fotografia n. 9 di Gigi Fadda. Il regolamento prevedeva la vittoria per due immagini, ma il giudizio degli utenti del popolare social media, espresso con 605 preferenze, ha coinciso con il verdetto emesso dalla giuria tecnica (Sergio Areste, Matteo Cambilargiu, Vincenzo Carta, Enrico Pinna, Pietrina Piredda), nominata dall’Amministrazione Comunale.

Giuria tecnica che ha motivato così la propria decisione: «L’autore ha catturato nella fotografia n. 9 gli elementi più importanti della Corsa all’Anello, comunicandone gli aspetti principali di velocità, potenza, tensione e passione con maestria e con dinamicità, anche grazie alla padronanza nell’impiego della tecnica del panning».

L’immagine sarà inserita nel manifesto della Corsa all’Anello 2019 per promuovere la manifestazione e il territorio.



«Ringraziamo a nome dell’intera Amministrazione tutti i partecipanti e i tanti che su Facebook hanno assegnato con i like i loro voti e hanno condiviso, contribuendo a far conoscere il nostro paese e una delle sue storiche tradizioni ben oltre i confini isolani. Crediamo che per il Comune di Osilo l’interesse suscitato dall’iniziativa sia significativo e debba rappresentare uno stimolo per cercare di raggiungere nuovi obiettivi» affermano il Sindaco Giovanni Ligios e l’Assessore al Turismo Patrizia Puggioni. Nell’antico borgo dei Malaspina l’amore per i cavalli vive anche nell’emozione di scatti senza tempo.