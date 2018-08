Cagliari, sequestro di merce contraffatta della GdF nel corso dell'operazione "spiagge sicure"

Le Fiamme Gialle di Cagliari e Muravera nell'ambito del progetto denominato "spiagge sicure" hanno individuato nel comune di Castiadas un senegalese in possesso di 41 articoli di abbigliamento e accessori contraffatti, tra cui scarpe e giubbini riportanti i marchi delle principali case produttrici presenti sul mercato come Armani, Ralph Lauren, Lacoste. I successivi controlli effettuati nel domicilio dell'uomo fermato hanno portato al rinvenimento di dvd privi del marchio S.I.A.E. e per tale illecito è prevista una somma da pagare pari a 412 euro. Inoltre all'uomo sono stati sequestrati il cellulare e l'auto che utilizzava per trasportare la merce. E' stato denunciato all'Autorità giudiziaria.