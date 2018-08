Suinicoltura, Lega: "La legge va bene ma bisogna tutelare gli allevatori e la tradizione"

Magari si possono prevedere più controlli ed assistenza per questa tipologia di allevamento, sia del tipo sanitario che tecnico, oppure sanzioni molto elevate per i trasgressori. O ancora mettere in condizioni le famiglie con giusti strumenti, che da sempre hanno allevato in casa i propri animali seguendo le antiche usanze, di mettersi in regola modificando la legge che a noi pare lacunosa sotto questo aspetto. Tutto a vantaggio degli stessi conduttori, ma non si doveva arrivare a costringere il sardo a comprarsi i classici porcetti o lattonzoli, di provenienza olandese o rumena o altro, macellati in Sardegna. È altamente verosimile che tale disposizione di legge conduca solo in ambito di illegittimità un'antica tradizione corredata da edificanti echi turistici: i sardi ma anche gli affezionati turisti non meritano tale umiliazione".









Il Vice Commissario Regionale della Lega Dario Giagoni ed il Coordinatore del Nord Sardegna della Lega, Giovanni Nurra di Sassari, prendono posizione sulla Legge Regionale 28/2018 approvata in piena estate, il 2 agosto 2018, e plaudono all’iniziativa nel suo insieme in quanto in generale si tratta di una buona legge, ma che è scivolata sulla classica buccia di banana.