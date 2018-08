Scuole sotto organico, la denuncia di Flc Cgil: "Disagi ancora prima di iniziare l'anno scolastico"

Ancora disagi per le scuole sarde che anche quest’anno, a poche

settimane dall’apertura, non hanno ancora a disposizione un organico

adeguato. È il caso del personale Ata: ai 6 mila 532 posti assegnati

come organico di diritto, sono stati aggiunti solo altri 159 posti,

del tutto insufficienti a soddisfare le esigenze delle scuole. Il

resto delle assunzioni, indispensabili per l’imminente inizio delle

lezioni, dovrà essere definito dall’Ufficio scolastico regionale ma il

sistema dei rinvii e delle scelte all’ultimo minuto è assurdo e

penalizzante. Lo ha detto il segretario regionale Flc Ivo Vacca,

sottolineando che “la scuola sarda è penalizzata per l’applicazione di

criteri standard che non possono soddisfare le specificità delle sue

esigenze, così ogni anno viene ridotto il personale Ata di diritto e,

con il conseguente adeguamento a ridosso dell’apertura delle scuole,

il personale viene penalizzato perché i posti in deroga non possono

essere utilizzati per il rientro nella sede di lavoro scelta da chi ha

il contratto a tempo indeterminato, ma vengono assegnati ad altri

lavoratori come supplenze sino al 30 giugno 2019.” Il segretario Flc

ha sollecitato l’Ufficio scolastico affinché proceda al più presto con

l’assegnazione delle deroghe e, in ogni caso, considera “paradossale

il fatto che il Ministero reputi sufficiente un organico di 6.691

lavoratori per tutti i 202.338 alunni e studenti iscritti alle scuole

della Sardegna”.



L’organico di diritto e l’attuale adeguamento infatti, non soddisfano

per nulla le esigenze di funzionamento delle scuole: “Con le risorse

previste dall’organico di diritto, compresi gli ulteriori 159 posti

dell’organico di fatto, molte scuole non potrebbero comunque aprire e

il rischio sarebbe quello di interruzione di pubblico servizio”. Un

caso emblematico è quello delle 14 scuole che fanno capo ad Atzara, 5

delle quali sono su due piani: servirebbero 19 collaboratori, ne sono

stati assegnati in un primo momento 13 e ora un altro soltanto.



Ecco la distribuzione dei 159 nuovi posti assegnati con il decreto del

Direttore scolastico regionale: 31 posti di assistente amministrativo

a Cagliari, 23 a Sassari, 11 a Nuoro 9 a Oristano; 36 collaboratori

scolastici a Cagliari, 31 a Sassari, 10 a Nuoro e 8 a Oristano, poi

due addetti alle aziende agrarie.



“Chiediamo all’all’assessorato regionale all’Istruzione - ha concluso

Ivo Vacca anticipando che chiederà alle altre organizzazioni di unirsi

a questa vertenza - un intervento politico a sostegno della

rivendicazione di un adeguato organico Ata che tenga conto delle

difficoltà degli uffici amministrativi e dei servizi tecnici ed

ausiliari delle scuole”.