Confartigianato seleziona fotografi per formare la Nazionale e partecipare alla Coppa del Mondo

nell’Isola.













Anche in Sardegna Confartigianato seleziona fotografi professionistiper organizzare la squadra Nazionale italiana e partecipare alla Coppadel Mondo Fotografica 2019, la cui premiazione si svolgerà a Drammenin Norvegia.La Fep-Federazione dei Fotografi Professionisti Europei e la PPA, Professional Photographers of America, organizzano la sesta edizionedella Coppa del mondo fotografica (Wpc), competizione di grandesuccesso, alla quale Confartigianato Fotografi ha sempre partecipatocon la Nazionale italiana.Anche quest’anno Confartigianato allestirà la squadra con i propri associati, facendosi carico della quota di partecipazione all’evento.I fotografi che comporranno la selezione gareggeranno per medaglieindividuali mentre alla squadra nazionale che otterrà complessivamenteil punteggio più alto sarà assegnata la Coppa Mondiale Fotografica2019.Le squadre saranno costituite da fotografi professionisti la cuicittadinanza è quella del relativo Paese. Ogni squadra potràpresentare fino a tre immagini (di tre fotografi diversi) per ciascunacategoria, tuttavia lo stesso fotografo potrà essere presente in piùdi una categoria.Le iscrizioni per la partecipazione alla WPC 2019 sono già apertementre per il prossimo 31 ottobre è fissata la data entro cui ifotografi associati a Confartigianato in Sardegna devono inviare ilmateriale al Presidente Nazionale di Confartigianato Fotografi,Maurizio Besana, selezionatore e coordinatore dell’iniziativa perl’Italia. I lavori devono essere inviati a info@besanamaurizio.it,indirizzo utilizzabile anche per informazioni. In ogni caso, perchiarimenti è disponibile il numero 3356845227 mentre l’intera notainformativa si trova www.sardegnaimpresa.it.Non è obbligatorio che un Paese presenti immagini per tutte lecategorie quali matrimonio, ritratto, reportage e fotogiornalismo,illustrazione e arte digitale, commerciale (comprese le pubblicità,moda industriale e architettura) e natura.Le immagini, in ogni caso, devono rispondere ai seguenti standard:Parametri: 4000 px sul lato più lungo, Formati supportati: jpeg 10,Profilo inserito: SRGB o Adobe 98.Numerosi i premi che verranno messi a disposizione: si va da quelli individuali a quelli a squadre.Tra quelli individuali, ogni fotografo ed ogni squadra riceveranno ilcertificato digitale di partecipazione mentre le medaglie d’oro,argento e bronzo saranno assegnate alla prima, seconda e terzaimmagine in ogni singola categoria.Per quelli a squadre, ogni finalista (i primi 10 fotografi in ognicategoria) attribuirà al proprio Paese da 1 a 10 punti (dal decimo alprimo posto). La “Coppa del mondo 2019” verrà assegnata al Paese lacui squadra realizzerà il punteggio complessivo più alto. Alle squadreclassificate al secondo e terzo posto sarà consegnato un trofeo. Ognimembro della squadra migliore per ciascuna categoria riceverà unattestato.Gli autori delle foto che dalla giuria riceveranno i voti più alti,saranno invitati alla serata di premiazione che verrà effettuata inNorvegia, l’8 aprile 2019.I dati sui fotografi professionisti in Sardegna parlano di un totaledi 336 le imprese sarde. Ben 287 realtà (l’82,7%) sono artigiane cheper il 64,4% svolgono l’attività di riprese fotografiche e per il35,8% opera in laboratori fotografici per lo sviluppo e la stampa.I dati sono dell’Osservatorio MPMI Confartigianato Sardegna su datiISTAT , che ha analizzato il settore “attività fotografiche”