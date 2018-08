Alghero. Traffico aeroportuale ad agosto, oltre 67.000 passeggeri

Nelle giornate a cavallo di Ferragosto, da venerdì 10 a domenica 19 agosto, sono stati registrati 532 movimenti aerei (atterraggi + decolli) e sono transitati nell’Aeroporto di Alghero 67.817 passeggeri, facendo registrare un incremento del 7% ca. rispetto allo stesso periodo del 2017.



Più nello specifico, sono stati riscontrati: 43.311 passeggeri sulle rotte nazionali; 24.506 passeggeri sulle rotte internazionali.

La crescita più rilevante si è registrata complessivamente tra le rotte internazionali, con un aumento dei passeggeri del 25% ca. rispetto allo stesso periodo del 2017, grazie anche all’attivazione dei nuovi collegamenti per: Barcellona El Prat operato da Vueling (nuovo partner per Alghero);

Berlino Tegel e Londra Luton operati di easyJet; Madrid operato da Volotea; Maastricht e Amsterdam operati da Corendon Dutch Airlines;

Bilbao, Santiago di Compostela e Belgrado nuovi charter.



I buoni risultati della settimana ferragostana arrivano dopo un mese di Luglio che ha visto sostanzialmente riconfermati i dati di traffico dello scorso esercizio, nonostante la cancellazione di alcuni voli nazionali ed internazionali verificatasi a causa di scioperi di settore.

Tutti i collegamenti stagionali della Summer 2018 che hanno contribuito al miglioramento dei dati di traffico citati sono tutt’ora attivi e, per la maggior parte, resteranno operativi sino alla fine di ottobre.



Si ricorda, infine, che nella stagione Summer 2018 sono oltre 50 i collegamenti attivi sull’aeroporto di Alghero, operati sia sul mercato domestico che su 16 mercati internazionali (Belgio, Danimarca, Finlandia, Germania, Inghilterra, Irlanda, Norvegia, Olanda, Polonia, Rep. Ceca, Romania, Spagna, Svezia, Svizzera, Ungheria).