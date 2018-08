Ploaghe, pubblicato il bando del servizio civile

Il Servizio Civile, come è noto, è un’opportunità per mettersi a disposizione della comunità e comprendere come le proprie attività e il proprio servizio generino un benificio non solo per se stessi, ma anche per singoli individui o per la collettività intera. Per questo motivo il comune di Ploaghe ha pubblicato il bando per la selezione dei volontari grazie al finanziamento della Regione Sardegna che ha consentito di attivare ben due progetti predisposti dall'amministrazione comunale ploaghese dando la possibilità di selezionare 8 volontari che potranno percepire un assegno mensile di € 433,80 per 12 mesi. Il primo progetto ha come titolo: “Il territorio da tutelare, ambiente e valori di Ploaghe” e riguarda attività di Protezione Civile e sostenibilità ambientale, il secondo, denominato: “RiAnimAzione culturale: partecipare, includere, crescere”, riguarda Educazione e Promozione culturale e Centri di aggregazione (bambini, giovani, anziani). La domanda di partecipazione dovrà pervenire entro il 28 settembre 2018, dovrà essere redatta secondo la modulistica allegata al bando, scaricabile dal sito istituzionale del comune, e dovrà essere presentata per posta elettronica certificata (PEC) di cui è titolare l’interessato, avendo cura di allegare tutta la documentazione richiesta in formato PDF, all’indirizzo e-mail: servizisociali@pec.comune.ploaghe.ss.it, a mezzo di raccomandata A/R indirizzata al Comune di Ploaghe, Piazza San Pietro 1, 07017 Ploaghe oppure consegnata a mano presso l’ufficio protocollo comunale. Tutte le informazioni in merito al Servizio Civile sono disponibili sui seguenti siti: www.regione.sardegna.it/serviziocivile; www.serviziocivile.gov.it www.comune.ploaghe.ss.it.