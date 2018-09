Coppa Italia amara per il Latte Dolce

di SSN

Primo turno di Coppa Italia al Vanni Sanna. Il Sassari calcio Latte Dolce padrone di casa sfida il Lanusei dopo aver superato la Torres nel preliminare della competizione. Fischio di inizio alle 15 in punto. L'ex Congiu titolare nella difesa ogliastrina, Pireddu e Tuccio mobili cursori nell'undici disegnato ad hoc da mister Stefano Udassi. Al 6' Pireddu trova la giocata che innesca l'occasione: Gadau al tiro, alto sopra la traversa. Squadre a d affrontarsi in mediana, in cerca dello spunto. Scanu tenta il colpo a giro, buon l'idea ma conclusione fuori bersaglio. Cabeccia argina il tentativo di fuga di Bernardotto, Sartor regala numeri da scuola sulla linea di fondo e pi incorna debole per la facile parata di Rausa (14' pt). Masala tenta la triangolazione con Sartor al limite dell'area, ma la difesa del Lanusei tiene botta e sventa.



Al 19' Antonelli va giù sino alla linea di fondo, crossa e trova la mano di un difensore avversario a stoppare la traiettoria del pallone: dalla tribuna il rigore sembra netto, l'arbitro lascia correre. Demontis prova a impegnare Garau, che para po' facile a terra. Giallo a Floris, tentativi di sfondare da una parte e dall'altra ma poche note di cronaca. Al 39' il Sassari calcio Latte Dolce costruisce bene la sua azione sulla destra, Scognamillo a terra per un contatto, palla a Bianchi che stoppa, controlla e tira: tutto perfetto, ma il pallone a spiovere supera di poco la traversa. Mossa wrestling style di Demontis su Pireddu e ammonizione per il numero 8 del Lanusei. Bianchi esce palla al piede dalla difesa, palla filtrante in area ma ancora nulla di fatto. Al 46' Cosseddu fischia la fine dei primi 45'. Si riparte, nessun cambio. Sicara dà fiato a Napolitano, la situazione non si sblocca. Al 17' st Masala pesca bene in area Sartor: tempo e conclusione ci sono, mira appena di meno. Triplo cambio per Udassi: Marcangeli rileva Scognamillo, Carboni subentra a Scanu e Masala lascia spazio a Palmas. Quatrana sostituisce il pericoloso Bernardotto. Giallo per Gadau, poi sostituito da Piga. Al 42' st Tuccio la mette dall'angolo per Sartor: tentativo acrobatico, pallone a lato. Sugli sviluppi palla buona sui piedi di Palmas, l'occasione è ghiotta, il pallone finisce a lato. Antonelli salva sul traversone di Quatrana, poi al 90' la doccia fredda:Joshua Tenkorang ci crede, il rimpallo – sfortunato – lo favorisce, il Lanusei passa in vantaggio e la lavagnetta luminosa segnala 5' di recupero. Passa il Lanusei, 0-1. Sassari calcio Latte Dolce eliminato dalla Coppa Italia.



Sassari calcio Latte Dolce: Garau, Pireddu, Tuccio, Cabeccia, Bianchi, Antonelli, Gadau (38' st Piga), Masala (19' st Palmas), Sartor, Scanu (19' st Carboni), Scognamillo (19' st Macangeli). A disposizione: Pittalis, Ravot, Daga, Contu, Patacchiola. All. Stefano Udassi

Asd Lanusei: Rausa, Carta, Leshi (21' st Bonu), Lihaxhhiu (40' st (40' st Tenkorang Jo.).), Congiu, Esposito, Napolitano (6' st Sicara), Demontis (18' st Nannini), Bernardotto (29' st Quatrana), Ladu, Floris. A disposizione: La Gorga, Fraternali, Tenkorang J., Jammeah. All. Aldo Gardini

Arbitro: Cosseddu di Nuoro

Assistenti: Leoni di Cagliari e Pilleri di Cagliari

Reti: 45' st Tenkorang Jo. (LN)