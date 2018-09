Roghi a Siniscola e Lanusei

di SSN

Un rogo divampato a fine serata di oggi(domenica) a Lanusei è stato subito affrontato con un mezzo aereo dal Corpo forestale della Sardegna, responsabile della funzione di spegnimento degli incendi boschivi.



Le fiamme hanno interessato mezzo ettaro di macchia mediterranea a Elini Perda Rubia, rapidamente arginate anche grazie all'entrata in azione delle squadre a terra del Corpo forestale della base di San Cosimo, dell'agenzia Forestas e dei Vigili del fuoco di Lanusei.



Ieri, invece, il Corpo forestale della Sardegna, responsabile della funzione di spegnimento degli incendi boschivi, ha inviato un elicottero della flotta regionale per domare un rogo a Siniscola.



Per spegnere le fiamme, che hanno interessato circa due ettari di pascolo cespugliato, macchia mediterranea e canneto, a terra sono intervenute le squadre del Corpo forestale della Stazione di Siniscola, di Forestas e dei locali Vigili del fuoco.