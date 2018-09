Magliona più forte della pioggia fa sua la Pedavena Croce d'Aune

Dopo il successo del 2016, Omar Magliona firma il bis a Pedavena. Il campione italiano in carica dei prototipi E2Sc ha infatti vinto in rimonta la 36^ Pedavena Croce d'Aune, nono round del Campionato Italiano Velocità Montagna, al volante della Norma M20 Fc Zytek gommata Pirelli e preparata dal Team Faggioli. Partito per ultimo con il numero 1, l'alfiere sardo della scuderia siciliana CST Sport è stato costretto a inseguire in gara 1, conclusa al terzo posto (ma sempre al primo per quanto riguarda i prototipi da 3000cc.), a causa dell'intensificarsi della pioggia e dunque incontrando le condizioni più difficili sui 7785 metri del tecnico tracciato bellunese. Impegnato anche nella promozione della onlus Fondazione per la Ricerca sulla Fibrosi Cistica, il pilota sassarese ha poi rimontato in gara 2, quando le condizioni da bagnato sono rimaste più uniformi per tutti i concorrenti, recuperando 9 secondi e andando a vincere con il tempo totale di 8'43”17, risultato che lo mantiene in vetta alla classifica del gruppo delle biposto E2Sc e del CIVM.



Magliona dichiara raggiante nel post-Pedavena: “Non nascondo l’emozione, sono troppo felice! Ci abbiamo creduto tutti e con la squadra abbiamo ulteriormente regolato la macchina. Le gomme sono state perfette, son partito a testa bassa con un solo obiettivo e ce l’ho fatta. Sono sardo e la testardaggine non mi manca! Purtroppo il risultato di gara 1 non è stato quello che avrei desiderato in prospettiva campionato, ma in queste condizioni non si poteva fare altro: andare oltre significava compromettere la gara. E' stato un weekend davvero difficile ma di grandi soddisfazioni qui a Pedavena”.



Calendario CIVM 2018: 6 maggio 44^ Alpe del Nevegal (BL); 27 maggio 49^ Verzegnis-Sella Chianzutan (UD); 10 giugno 61^ Coppa Selva di Fasano (BR); 24 giugno 57^ Coppa Paolino Teodori (AP); 1° luglio 68^ Trento-Bondone; 22 luglio 8^ Salita Morano-Campotenese (CS); 5 agosto 28° Trofeo Lodovico Scarfiotti (MC); 19 agosto 53° Trofeo Luigi Fagioli (PG); 2 settembre 36^ Pedavena-Croce D’Aune (BL); 16 settembre 60^ Monte Erice (TP); 23 settembre 64^ Coppa Nissena (CL); 7 ottobre 23^ Luzzi Sambucina (CS).