A proprosito di decoro urbano.. In pole postition via Saba a Sassari

Non è nemmeno iniziato settembre, che le segnalazioni degli ingombranti abbandonati per strada o vicino ai cassonetti sono già una decina. Incredibile ma vero. Nonostante gli articoli, la continua informazione, la divulgazione del numero verde per il ritiro dei materiali ingombranti, la gente fa fatica a seguire le regole. Menefreghismo o ignoranza? A questo punto sembra che sia causa di entrambi. Qui ci troviamo in via Saba. Pezzi di quello che sembra un divano letto o un letto sono stati gettati dietro un cassonetto, sul marciapiede. Per altro costituendo un pericolo per i passanti e una vera e propria barriera per chi attraversa il camminamento con la carrozzina. Erano presenti anche due materassi, ma forse servivano a qualcuno e sono stati portati via. La segnalazione parte da un utente facebook sulla pagina Sassari si muove. Qualsiasi commento è inutile.