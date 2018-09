Sassari. Dimissioni dell'assessore Spanedda, le dichiarazioni del centrodestra, Alivesi e Carta

Il comune di Sassari perde il suo assessore ai servizi sociali Monica Spanedda. Sulla vicenda delle dimissioni inoltrate ieri, è intervenuto il consigliere forzista Manuel Alivesi che in una nota scrive: "E’ con grandissima sorpresa che prendiamo atto delle pesantissime dimissioni della “co-fondatrice” del fallimentare progetto di Nicola Sanna, Monica Spanedda, che poco meno di 5 anni fa diede vita alla famosa “accozzaglia. Consideriamo preoccupanti ed anche sorprendenti le dimissioni della Spanedda che dichiara di: “avere sempre lamentato la mancanza di collegialità e vera condivisione delle decisioni con “i suoi” atteggiamenti caratterizzati da eccessivo individualismo e senza considerazione delle altrui opinioni”.Ci dichiariamo assolutamente sorpresi da queste dichiarazioni e ci domandiamo come mai l’Assessore Spanedda non abbia mai manifestato pubblicamente (o anche privatamente) tali “suoi atteggiamenti”.Riteniamo che giungono tardive e soprattutto a sorpresa, dopo avere governato e difeso a spada tratta il progetto, di cui lei è co-fondatrice, di Nicola Sanna. Consideriamo queste dimissioni assolutamente intempestive e tutte da ricondurre ad un vero e proprio tentativo di “fuga” dalle proprie responsabilità, alla quale invece noi della Minoranza, intendiamo richiamarla ed invitare l’Assessore Spanedda a rinunciare a questo vero e proprio atto di “vigliaccheria politica”. Si assuma fino in fondo anche lei le sue pesanti responsabilità. "