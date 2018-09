L'Italia capitale europea del beach soccer. Ad Alghero tutto pronto per l'Euroleague

L’Italia capitale europea del Beach Soccer: sulla sabbia di Alghero, dal 6 al 9 settembre, in palio il titolo continentale della disciplina ed i pass per i prossimi Giochi Europei di Minsk (Bielorussia). La prestigiosa kermesse, organizzata da Lega Nazionale Dilettanti, Comitato Regionale Sardegna, Fondazione Alghero, con i partner Regione Sardegna, Aon, Radio Kiss Kiss, metterà insieme sport, spettacolo, cultura col patrocinio di Ussi e Aips Europe. Domani nella sala convegni del Quarter in Largo San Francesco ad Alghero, si terrà la conferenza stampa di presentazione della Superfinal Euroleague di Beach Soccer e Qualificazioni ai Giochi Olimpici Europei Minsk sul lido di Alghero. Interverranno il Sindaco di Alghero Mario Bruno, il presidente del Comitato Regionale Sardegna Gianni Cadoni, il Coordinatore Nazionale del Dipartimento di Beach Soccer Roberto Desini. La conferenza sarà coordinata dal Dott. Gianfranco Coppola giornalista Rai, Vice Presidente Nazionale USSI, AIPS member.Per Alghero quindi, una quattro giorni di grande spettacolo dal gran Gala al rettangolo di sabbia con la fase finale della EBSL, manifestazione promossa dalla Beach Soccer Worldwide organismo che sovrintende, in sinergia con la Fifa, l'organizzazione delle competizioni internazionali.L’evento è promosso anche in catalano: https://www.dropbox.com/s/156sgtyauq5km8z/LLOREN%C3%87&EDU.mp4?dl=0