"Fichi d'india a colazione", in piazza Castello con gli ospiti di Casa Serena

Torna giovedì 6 settembre in piazza Castello l'appuntamento con “Fichi d'india a colazione”, antica tradizione sassarese che ogni anno gli ospiti di Casa Serena ricreano nel cuore della città. A partire dalle 10 del mattino, il frutto sarà offerto dagli stessi anziani a quanti vorranno partecipare. La degustazione sarà accompagnata dai canti del coro di Casa Serena. La tradizione ha ormai oltre sessant'anni. Nel dopoguerra, quando non c'erano grandi possibilità economiche, era un appuntamento irrinunciabile al rientro delle vacanze estive. L'evento, organizzato in collaborazione con la Coopas, si inserisce nella serie di manifestazioni che tutto l'anno coinvolgono gli anziani di Casa Serena e tutta la cittadinanza.