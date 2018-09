Pigliaru chiede al Qatar il piano d'investimento di Air Italy in Sardegna

Un piano dettagliato degli investimenti che la compagnia Air Italy intende fare in Sardegna, finalizzati alla crescita e allo sviluppo del tessuto economico anche nell’isola, e un passo indietro sul trasferimento dei lavoratori da Olbia a Malpensa. Questa è la richiesta che il presidente della Regione, Francesco Pigliaru, e l’assessore dei Trasporti, Carlo Careddu, hanno avanzato all’ambasciatore del Qatar in Italia, Abdulaziz Bin Ahmed Al Malki Al Jehani, durante l’incontro che si è tenuto oggi a Roma nella sede diplomatica del Paese arabo anche alla presenza dell’assessore della Sanità, Luigi Arru, e del rappresentante in Italia della Qatar Foundation Endowment, Lucio Rispo. Si è fatto poi il punto sull’avanzamento dei lavori del Mater Olbia e sulle procedure di accreditamento sotto il profilo organizzativo e burocratico, verificando il corretto rispetto dei tempi previsti. È stato molto apprezzato il buon rapporto di collaborazione instaurato con la Regione.