A Stintino la vela latina c’è

Al termine della cerimonia di premiazione con la proiezione di alcune video mostre fotografiche di Piero Ajello dal titolo “La vita quotidiana dei gozzi di mare” e Stintino: un borgo, tre porti, mille barche ".







Classifica

E' stato un ritorno alle origini quello della 36^ Regata della Vela Latina, proprio come nella prima edizione risalente al 1983 le imbarcazioni scese in acqua sono state undici e come allora il clima che si respirava in banchina era quello di una rimpatriata fra amici.Il numero dei partecipanti significa anche un piccolo successo di AVeLa Tradizionale con incremento di più del doppio dei partecipanti rispetto alla scorsa edizione ed ha compreso le vele latine di 3 porti quali Stintino, P. Torres ed Alghero con esponenti anche della marineria di Castelsardo e altri porti sardi.Una splendida giornata ha premiato i partecipanti con vento da ovest tra i 10 e 12 nodi che ha permesso di disputare entrambe le prove previste per il Trofeo Presidente dela Repubblica nello specchio acqueo incomparabile della Rada della Pelosa, su un collaudato percorso a triangolo.Il gozzo algherese ISHTAR di Giorgio Maccioccu con al timone Gianmario Catta e il lancione stintinese Cirrui’ di Alberto Cossu timonato da Luigi Scotti si sono aggiudicati una prova a testa dopo un serratissimo confronto e dunque il Comitato di AVeLa e Univet ha deciso di assegnare per la prima volta il Trofeo Presidente della Repubblica ex-aequo ad entrambe le imbarcazioni. Stessi vincitori anche nelle rispettive classi dei gozzi e delle lance. Bellissimo anche il duello fra il gozzo Capo Amato e la Lancia Auriga entrambi di Porto Torres. Ottima come sempre l’organizzazione a mare a cura del Centro Nautico Isola d’Ercole.Un particolare riconoscimento stato conferito al Comandante del Porto Gianluca Cirillo per la fattiva collaborazione ed uno dedicato al grande ritorno, dopo diversi anni, della bilancella Oloturia della famiglia Berlinguer.Classe gozzi1^ISHTAR Alghero2^ Capo Amato P. Torres3^ S. Barbara AlgheroClasse lance a poppa quadra1^ CIRRUI’ Stintino2^ Auriga P. Torres3^ Salvatore Padre StintinoNella foto arrivo al fotofinish fra ISHTAR e CIRRUI’