Nicola Sanna a Bergamo per il Road show Anci

Il sindaco di Sassari Nicola Sanna, presidente della Consulta Città medie Anci, parteciperà sabato 8 settembre alla tappa bergamasca del Road show delle Città medie Anci. L'appuntamento, dal titolo "Il potenziale delle Città medie per lo sviluppo dell'Italia", è dedicato all'innovazione tecnologica ed è inserito all'interno del Download Innovation Festival, in programma a Bergamo dall'8 al 9 settembre. Il Road show, che punta a far conoscere, valorizzare e promuovere lo sviluppo sostenibile e l'eccellenza dei territori, metterà a confronto le buone pratiche in atto nelle città medie. Parteciperanno, tra gli altri, il segretario generale Anci, Veronica Nicotra, e il sindaco di Bergamo, Giorgio Gori.