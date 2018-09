Topi e blatte, Alghero invasa. Dal Pd rassicurazioni: "Disinfestazioni in programma con la Multiss"

Sul problema dei topi e delle blatte che hanno invaso la città nei mesi di luglio e agosto, interviene il capogruppo del pd in consiglio comunale ad Alghero Mimmo Pirisi che rassicura la popolazione:











"Le segnalazioni dell’utenza non sono cadute nel vuoto e per questo ci siamo attivati per risolvere i problemi legati alla presenza di topi e blatte in città. Innanzi tutto, domani si terrà un incontro tra l’Amministrazione e la Multiss che si occupa, per i comuni ricadenti nella Provincia di Sassari, della disinfestazione e operazioni legate alla pulizia dei vari luoghi che possono diventare ricettacolo di insetti e altro. Oltre questo a breve riprenderanno gli interventi di potatura che in queste ultime settimane hanno avuto un rallentamento a causa dell’emergenza del centro anziani con i conseguenti lavori all’ostello che stanno occupando larga parte del personale della società in-house. In questo modo, ovviamente, sono rimasti scoperti altri interventi come quelli sulla sistemazione delle alberate che in certe occasioni sono diventati luoghi con presenza di topi. Dal vertice con Multiss dovrà emergere un programma urgente per attuare un ulteriore disinfestazione e monitoraggio della presenza di blatte e ratti soprattutto nelle vie più trafficate da dove sono giunte diverse segnalazioni."