Torres Sassari. I rossoblù aprono il campionato il 16 settembre al Vanni Sanna

Partenza casalinga per i rossoblù che aprono il campionato il 16 settembre al "Vanni Sanna" con la sfida contro il Lanusei. Alla seconda giornata sarà già trasferta, sul campo dei laziali del Flaminia il 23 settembre.Il primo dei sette turni infrasettimanali previsti arriva alla terza giornata. Si giocherà mercoledì 26 settembre all’Acquedotto contro il Latte Dolce.Le altre gare di mercoledì saranno quelle contro Ostiamare, Città di Anagni e Cassino, tutte in trasferta nel girone di andata rispettivamente il 24 ottobre, il 14 novembre e il 12 dicembre. La sfida contro l’unica formazione campana, l’Avellino, si giocherà il 16 dicembre in casa (il 24 aprile in trasferta).Prima della sosta natalizia si scenderà nuovamente in campo, il 23 dicembre a Fiumicino contro l’SFF Atletico, gara che concluderà il girone di andata dei rossoblù.Il ritorno partirà il 6 gennaio. A marzo si giocheranno due turni casalinghi consecutivi il 17 e il 24, contro Cassino e Latina. Dal 24 febbraio, gara contro il Budoni, non si affronteranno più formazioni sarde. Fino al 24 ottobre si giocherà alle 15, dalla gara del 28 si inizierà alle 14:30 e l’orario resterà in vigore fino al 31 marzo.Sono in vendita da oggi gli abbonamenti per assistere alle 19 gare casalinghe della Torres. Prezzi invariati dei biglietti e sconti notevoli per chi vorrà sottoscrivere l'abbonamentoEcco i prezzi calcolati sulle 19 gare e scontati per ogni settore:Tribuna € 220*Ridotto € 140Curva € 140*Ridotto € 100Ridotti* per over 65, donne e ragazzi dai 13 ai 18 anni. Per gli under 12 l’ingresso è gratuito in tutti i settori.COME ABBONARSI. Le tessere saranno disponibili da oggi nei due punti vendita autorizzati con i seguenti orari:· Botteghino (Via Romita)Mattina: 10 / 12Pomeriggio: 17 / 19(esclusi sabato e domenica)· Pasquali Sport ( Largo Cavallotti 21)Mattina: 10 / 13Pomeriggio: 17 / 20Sabato mattina 10 / 13