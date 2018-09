Domani Enrico Brignano in scena al PalaSerradimigni di Sassari con lo spettacolo ENRIcomincio da me

Dopo aver fatto incetta di applausi in tutta la penisola, Enrico Brignano e il suo spettacolo “ENRIcomincio da me” si preparano a sbarcare sull'Isola. Domani, ore 21, si va in scena al PalaSerradimigni di Sassari: grande attesa per lo show del popolarissimo attore comico romano, e vera e propria caccia al biglietto scatenatasi in città fra i suoi numerosissimo fan.Una serata di risate ad alto tasso di comicità quella che Enrico Brignano regalerà alla platea. La prevendita è andata a gonfie vele; da ieri e così sarà anche oggi e domani sino ad apertura botteghino, gli ultimi biglietti sono acquistabili presso la sede delle Ragazze Terribili in via Tempio n. 65 a Sassari (079278275). Il botteghino di piazzale Segni sarà invece aperto a partire dalle ore 18 di domani, venerdì 7 settembre, per la vendita di eventuali biglietti rimasti e ritiro tagliandi acquistati online.Il costo dei tagliandi varia a seconda del posizionamento sulla pianta del PalaSport di piazzale Segni che, per l'occasione, è stata suddivisa in tre settori utili e funzionali al miglior godimento possibile dello spettacolo: la platea numerata costa 69 euro, la tribuna numerata costa 51,75 euro e gradinata numerata costa 34,50. Apertura cancelli fissata per le ore 19,30.Enrico Brignano, vero fuoriclasse del teatro italiano, ha compiuto 30 anni di carriera e 50 di vita, un doppio anniversario che pone le basi per la genesi di questo nuovo allestimento. Per questo l'attore ha scelto di tornare a teatro con “Enricomincio da Me Unplugged”, testo scritto insieme a Mario Scaletta, Riccardo Cassini, Manuela D’Angelo, Massimiliano Giovanetti e Luciano Federico.Tra i suoi pezzi forti e nuove situazioni comiche, coadiuvato da ballerini, luci e strani personaggi dai mille volti, accompagnato da musiche accattivanti e originali scritte da Andrea Perrozzi e Federico Capranica, fra scene che attraversano il tempo insieme alla storia che viene raccontata, Enrico Brignano ricomincia dal principio, ricomincia dal palcoscenico..praticamente ENRICOMINCIA, per regalarsi la chance di guardarsi dentro, ritrovarsi e rinnovarsi. Per guardare al futuro che gli si prospetta davanti e poter dire a se stesso: “Stavolta ENRICOMINCIO DA ME!”.