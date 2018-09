Sassari.Muore un paziente nel reparto psichiatrico.Il direttore Orrù: "Fiduciosi nella magistratura"

In merito al decesso di un paziente nel reparto Spdc del Santissima Annunziata di Sassari, per il quale è stato aperto un fascicolo d'indagine dopo la denuncia della madre del paziente, riportiamo l'intervento del direttore sanitario Nicolò Orrù



«Siamo vicini alla famiglia e capiamo il dolore dei congiunti per la scomparsa del loro caro. Nel contempo siamo fiduciosi sull'operato dei nostri medici. Ho sentito il responsabile della struttura, il dottor Donato Posadinu, al quale ho chiesto una relazione che illustri lo svolgimento dei fatti per l'avvio di un'indagine interna. Sulla vicenda – conclude il direttore sanitario – restiamo a disposizione della magistratura».