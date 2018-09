Corallaro scomparso a sud di Capo Caccia. Riprendono le ricerche

È proseguita ben oltre il tramonto, sotto il coordinamento del Direttore Marittimo del Nord Sardegna, C.V. (CP) Maurizio Trogu, l’attività di ricerca del pescatore subacqueo professionale, Dino Robotti, immersosi nella mattinata odierna nelle acque antistanti Alghero, a poco più di 3 miglia nautiche a sud del promontorio di Capo Caccia. Alle operazioni di ricerca hanno preso parte mezzi navali ed un elicottero della Guardia Costiera decollato dalla base di Decimomannu, i sommozzatori dei Vigili del Fuoco, unitamente ad alcuni pescherecci appositamente dirottati in zona. L’attività di ricerca è stata condotta anche con l’ausilio di un ROV in dotazione ai Vigili del Fuoco imbarcato a bordo di una motovedetta della Guardia Costiera di Alghero. Questa mattina sono riprese le ricerche. La notizia del ritrovamento del corpo, diffusasi erroneamente ieri sera, non è stata confermata dagli organi competenti.