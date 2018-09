Hair ring, un contest per giovani acconciatori under 25 promosso da Confartigianato

Confartigianato Imprese Sardegna promuove “Hair ring”, un contest per

giovani acconciatori under 25, che si svolgerà dal 15 al 18 marzo 2019

al Cosmoprof di Bologna, il più importante evento italiano dedicato al

mondo del benessere.Grazie a questa iniziativa, una vera e propria “vetrina” organizzata dalla Camera Italiana dell’Acconciatura e da Confartigianato Benessere, anche i giovani professionisti sardi dell’hair style, potranno sfidarsi a colpi di spazzole, lacca e colori in quattro postazioni ad hoc riservate ai giovani talenti.“Continua l’attenzione di Confartigianato Sardegna per valorizzare i giovani artigiani attraverso ogni iniziativa che sia per loro un’opportunità – afferma Stefano Mameli, Segretario Regionale di Confartigianato Imprese Sardegna - per le nuove generazioni di acconciatori sardi questa è un’occasione unica perché potranno mostrare le proprie capacità ad un vasto pubblico e alla presenza di specialisti di alto livello nel settore”. “Infatti - sottolinea Mameli- il Cosmoprof, è la più prestigiosa manifestazione del settore a livello internazionale e si pone l’obiettivo di creare un ponte tra le industrie e i professionisti al fine di innalzare la qualità dell’intera filiera”.



L’edizione 2019 di HairRing, confermato lo stand di Confartigianato

Benessere all’interno dell’area della Camera Italiana

dell’Acconciatura, sarà caratterizzata da alcune novità rispetto agli

anni precedenti, a partire dalla nuova collocazione presso il Centro

Servizi, dunque nel cuore di Cosmoprof Worldwide Bologna, ove i

giovani talenti si alterneranno nelle giornate di domenica 17/3 e

lunedi’ 18/3, dando vita a due giornate di live show.

La programmazione delle singole esibizioni sarà definita alla luce

delle domande che perverranno e – contrariamente a quanto avvenuto

negli anni precedenti – tra queste verrà effettuata una selezione in

collaborazione con gli organizzatori di Cosmoprof, al fine di

coinvolgere nello spazio riservato agli show di Camera Italiana

dell’Acconciatura solamente i giovani acconciatori “eccellenti”, per

offrire la massima visibilità ai talenti e di valorizzare la location.



Le iscrizioni sono già aperte e i candidati possono inviare la domanda

di partecipazione via email a gianandrea.positano@cosmeticaitalia.it e

francesca.ferrari@cosmoprof.it entro e non oltre il 14 dicembre 2018.

Confartigianato ricorda come la partecipazione sia riservata a

soggetti fino a 25 anni di età ma qualora vi fossero talenti di spicco

interessati a partecipare, gli stessi saranno comunque tenuti in

considerazione ai fini dell’eventuale selezione.

La prestazione tecnica è a titolo gratuito. Eventuali costi di vitto,

alloggio e rimborsi spese per il viaggio sono a carico dei singoli

partecipanti o delle loro organizzazioni/scuole/saloni di riferimento.



I materiali per la creazione delle acconciature e del trucco per le

modelle saranno offerti in parte dalle case produttrici associate a

Cosmetica Italia ma è opportuno, in via cautelativa, portare con sé

ulteriori materiali (prodotti e attrezzature).

Ogni partecipante potrà preparare nel backstage l’acconciatura e il

trucco delle modelle, mentre l’acconciatura sarà terminata sul ring.

Si rammenta, a tal proposito, che i partecipanti dovranno preoccuparsi

di essere accompagnati dalle loro modelle.