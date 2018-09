Borutta. Vernissage di pittura dedicato al "Canticismo Pittorico"

A Borutta il vernissage di pittura sul "Canticismo Pittorico" dedicato a Padre Bonifico O.S.B. e Lorenzo Palitta, si terrà nei giorni 5 - 6 - 7 di ottobre. Sarà un cantico di colori fantasmagorici per contemplare i colori del cielo, un canto celeste, un cantico vivo e vitale. Ispirato al Canto Gregoriano, espressione artistica della chiesa medioevale, si fonda sui concetti del Cantico dei Cantici (dal quale è stato preso spunto per il nome) che è l'invito biblico dell'amore e della vera bellezza. L'inaugurazione è prevista per venerdì 5 ottobre alle ore 16:30 presso il monastero benedettino di San Pietro di Sorres. La mostra è visitabile nei seguenti orari: dalle 9:30 alle 12:30 e nel pomeriggio dalle 15:30 alle 18:00.